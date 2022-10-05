"Вот что оставил после себя оккупант": Зеленский обнародовал фотографии освобожденного Лимана
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото из освобожденного Лимана
Фотографии появились в его телеграме .
"Вот, что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага – врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды", – написал Зеленский.
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана. Позже украинские военные показали, как подняли флаг Украины на въезде в Лиман.
- В Восточной группировке войск подтвердили, что ВСУ вошли в Лиман .
- После этого министерство обороны России признало , что российские оккупанты отступили из Лимана.
- Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября 2022 года сообщил, что город Лиман на Донетчине был полностью зачищен от оккупантов. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана Донецкой области.
- Российские оккупанты во время деоккупации бежали из Лимана в город Счастье.
- Представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук отметил , что возобновление контроля над Лиманом является стратегически важным для дальнейших действий ВСУ.
- 4 октября над освобожденным Лиманом официально подняли флаг Украины.
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