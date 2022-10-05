Фотографии появились в его телеграме .

"Вот, что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага – врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды", – написал Зеленский.

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