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"Вот что оставил после себя оккупант": Зеленский обнародовал фотографии освобожденного Лимана

5 октября, 2022 среда
08:59
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото из освобожденного Лимана

Фотографии появились в его телеграме .

"Вот, что оставил после себя оккупант в украинском Лимане. Государство-агрессор уничтожает везде на захваченной территории любые основы жизни: экономику, социальную сферу, культуру. Это можно остановить только одним способом: освободить наши земли. И мы уверены, что вся территория нашего государства будет освобождена от врага – врага не только Украины, но и самой жизни, человечности, закона и правды", – написал Зеленский.

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Общество
Владимир Зеленский
Донетчина
деоккупация Украины
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