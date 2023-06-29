Восток Украины под угрозой баллистической атаки РФ: в Запорожье раздались взрывы
Сразу в нескольких областях на востоке Украины угроза удара баллистическим вооружением РФ – в Запорожье сообщают о взрывах
Об этом говорится в телеграмме Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения – Запорожская область. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие!", – говорится в сообщении.
В то же время на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.
В 00:59 о взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты "Общественного". Через несколько минут они написали о повторном обстреле.
Также в 01:06 ПС ВСУ предупредили о новой угрозе применения баллистического вооружения. В зоне опасности: Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области.
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