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Восток Украины под угрозой баллистической атаки РФ: в Запорожье раздались взрывы

29 июня, 2023 четверг
01:33
Война с Россией

Сразу в нескольких областях на востоке Украины угроза удара баллистическим вооружением РФ – в Запорожье сообщают о взрывах

Об этом говорится в телеграмме Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения – Запорожская область. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие!", – говорится в сообщении.

В то же время на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

В 00:59 о взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты "Общественного". Через несколько минут они написали о повторном обстреле.

Также в 01:06 ПС ВСУ предупредили о новой угрозе применения баллистического вооружения. В зоне опасности: Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области.

Запорожье
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