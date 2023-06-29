Об этом говорится в телеграмме Воздушных сил ВСУ.

"Угроза применения баллистического вооружения – Запорожская область. Не игнорируйте сигналы тревоги – направляйтесь в укрытие!", – говорится в сообщении.

В то же время на востоке Украины была объявлена воздушная тревога.

В 00:59 о взрывах в Запорожье сообщили корреспонденты "Общественного". Через несколько минут они написали о повторном обстреле.

Также в 01:06 ПС ВСУ предупредили о новой угрозе применения баллистического вооружения. В зоне опасности: Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая области.