Восток становится более бандеровским, чем Львов, есть надежда на отсутствие пророссийских партий после войны, - политолог Таран

Политолог рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"Одно дело иметь патриотов во Львове и Киеве, другое дело - иметь на Юге и Востоке Украины. Россияне даже толком не могут найти коллаборантов, которые бы с ними сотрудничали. Есть та незначительная доля украинцев, которых все знают, правоохранительные органы тоже, но это не является массовым явлением", – отметил Таран.



Политик добавил, что россияне не ожидали, что в городах Востока и Юга Украины, которые они считали пророссийскими, они получат такое мощное сопротивление.



"Это все дает оптимизм, что Украина после войны будет украинской. Что после войны впервые в истории Украины мы будем иметь ситуацию, когда не будет пророссийских партий. И не потому, что они будут запрещены, а потому, что на них не будет запроса среди украинцев. Я думаю, что Восток Украины, который сейчас берет на себя основной удар российской агрессии, становится так сказать бандеровским. Восток становится гораздо более бандеровским, чем Львов", - заметил Сергей Таран.

Напомним, 28 марта стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете пророссийских партий .

Во Львове суд взял под стражу так называемого "политического эксперта" Глеба Ляшенко, который распространял российскую пропаганду и действовал в ущерб Украине. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.