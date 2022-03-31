Восток становится более бандеровским, чем Львов, есть надежда на отсутствие пророссийских партий после войны, - политолог Таран
Депутат Киевского городского совета, политолог Сергей Таран считает, что сейчас Восток Украины становится более бандеровским, чем Львов и Киев, а также выражает надежду на отсутствие пророссийских политических партий после войны
Политолог рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"Одно дело иметь патриотов во Львове и Киеве, другое дело - иметь на Юге и Востоке Украины. Россияне даже толком не могут найти коллаборантов, которые бы с ними сотрудничали. Есть та незначительная доля украинцев, которых все знают, правоохранительные органы тоже, но это не является массовым явлением", – отметил Таран.
Политик добавил, что россияне не ожидали, что в городах Востока и Юга Украины, которые они считали пророссийскими, они получат такое мощное сопротивление.
"Это все дает оптимизм, что Украина после войны будет украинской. Что после войны впервые в истории Украины мы будем иметь ситуацию, когда не будет пророссийских партий. И не потому, что они будут запрещены, а потому, что на них не будет запроса среди украинцев. Я думаю, что Восток Украины, который сейчас берет на себя основной удар российской агрессии, становится так сказать бандеровским. Восток становится гораздо более бандеровским, чем Львов", - заметил Сергей Таран.
- Напомним, 28 марта стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о запрете пророссийских партий .
- Во Львове суд взял под стражу так называемого "политического эксперта" Глеба Ляшенко, который распространял российскую пропаганду и действовал в ущерб Украине. Ему сообщили о подозрении в государственной измене, теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.
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