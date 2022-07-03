Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Плотность нашего вооружения и вооружения врага невероятная. Постоянно идут обстрелы. Чрезвычайно мощно слышны взрывы нашей артиллерии. Восток получил европейское и американское оружие, которое останавливает врага и сдерживает наступление на Краматорск и Славянск", - подчеркнул Довбня.

Также депутат Дружковского горсовета добавил, что враг с беспилотников отслеживает движение украинских военных и техники и старается уничтожить новое современное оружие, которое наводит на них ужас.

"Наши военные оставили Лисичанск согласно плану. Надо сохранить наших защитников для того, чтобы держать оборону Донетчины. Построить оборону городов, построить доты, окопы, укрепить их. Мы чувствуем, что будет бой. Увеличиваются атаки ракетами. Сегодня были сбиты ракеты над Краматорском и Дружковкой", - сказал Довбня.

В Донецкой области 2 июля россияне обстреляли 12 домов, школы, ферму, заводы, есть погибшие и раненые, в том числе маленькие дети

Около 11:36 3 июля в Краматорске Донецкой области раздались сильные взрывы

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