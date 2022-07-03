English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Восток получил современное оружие, которое останавливает наступление врага на Краматорск и Славянск, - депутат Дружковского горсовета Довбня
Эксклюзив

Восток получил современное оружие, которое останавливает наступление врага на Краматорск и Славянск, - депутат Дружковского горсовета Довбня

3 июля, 2022 воскресенье
19:38
война с Россией

Депутат Дружковского горсовета Николай Довбня рассказал, что в Донецкой области ситуация крайне сложная

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Плотность нашего вооружения и вооружения врага невероятная. Постоянно идут обстрелы. Чрезвычайно мощно слышны взрывы нашей артиллерии. Восток получил европейское и американское оружие, которое останавливает врага и сдерживает наступление на Краматорск и Славянск", - подчеркнул Довбня.

Также депутат Дружковского горсовета добавил, что враг с беспилотников отслеживает движение украинских военных и техники и старается уничтожить новое современное оружие, которое наводит на них ужас.

"Наши военные оставили Лисичанск согласно плану. Надо сохранить наших защитников для того, чтобы держать оборону Донетчины. Построить оборону городов, построить доты, окопы, укрепить их. Мы чувствуем, что будет бой. Увеличиваются атаки ракетами. Сегодня были сбиты ракеты над Краматорском и Дружковкой", - сказал Довбня.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Лисичанськ карта
2 июля, 2022 суббота
Враг концентрирует большое количество войск, чтобы прорвать Лисичанск, - боец батальона "Свобода" Ращук
Гарри Каспаров
2 июля, 2022 суббота
Лукашенко нападет на Украину. Счет пошел на дни, - Каспаров
На фото Збройні сили України
2 июля, 2022 суббота
Оккупантов на Херсонщине осталось немного. ВСУ постепенно переходят к контрнаступлению, - советник главы ОВА Хлань
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.48
    Покупка 34.48
    Продажа 35.2
  • EUR
    Покупка 35.76
    Продажа 36.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
3 июля
21:17
На фото Запорожская атомная электростанция
Умер замученный оккупантами водолаз Запорожской АЭС
20:52
На фото выпускники школы №2 в Новгород-Северском
Министр образования Шкарлет объяснил, как будут учиться там, где на всех нет места в укрытии
20:43
Советник главы ОП перечислил условия для переговоров Украины с Россией
20:34
Россия снова нанесла ракетные удары по Краматорску
20:14
Эксклюзив
Сегодня НАТО, как и Украина, не готово самостоятельно противостоять России, – дипломат Бессмертный
19:59
Австралия присоединится к международному суду и наложит дополнительные санкции на Россию
19:57
ВСУ сбили над Днепропетровщиной российский беспилотник
19:55
Эксклюзив
Разрушенные здания в Мариуполе вывозят на свалки, чтобы скрыть количество жертв, - главврач одного из медучреждений
19:50
Между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвана стратегическая для россиян железная дорога
19:38
Есть риск полной оккупации Луганщины, - Зеленский
19:28
Премьер Австралии рассказал о пакете усиленной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов
19:23
Генштаб ВСУ подтвердил отступление из Лисичанска
19:15
Эксклюзив
Альтернативы вступлению Украины в ЕС нет: невозможно повторение ошибок 2014 года, - советник премьера Словакии Дулеба
19:04
Спецназ СБУ показал, как бьет врага с воздуха
19:01
Россия на Лисичанском направлении палит из ствольной артиллерии и взяла под контроль Золотаревку, - Генштаб
18:50
Эксклюзив
ООН и ОБСЕ - две будущие жертвы войны в Украине, - нардеп Немыря
18:39
Ученые приближаются к полной карте дна мирового океана
18:38
посольство США в России
Посольство США в Москве убрало с сайта адрес, после того как площадь переименовали в честь фейковой "ДНР"
18:29
Эксклюзив
Война РФ против Украины продолжается более 4 месяцев, но усталости нет – правительства стран НАТО и ЕС работают по полной, - советник премьера Словакии Дулеба
18:25
Эксклюзив
Отправить белорусскую армию в Украину – это самоубийство для Лукашенко, - журналист Сераковский
18:24
Эксклюзив
Ракетными ударами Путин хочет добиться, чтобы сам украинский народ заставил украинское руководство подписать капитуляцию, – Пионтковский
18:15
Эксклюзив
Бои за Лисичанск еще продолжаются, - глава Северодонецкого РВА Власенко
18:06
Александр Лукашенко с сыновьями Виктором и Николаем. 3 июля 2022 года
"У нас давно в союзе Беларуси и России единая армия", - Лукашенко
17:59
Россия обстреляла две громады в Харьковской области: трое погибших и раненая
17:57
Эксклюзив
ЛНР
Из ОРДЛО не выпускают мальчиков от 14 лет, - председатель ученого совета Луганского университета
17:57
В Турции задержали российское грузовое судно с украденным в Украине зерном, - Reuters
17:47
ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после войны, - Bloomberg
17:46
Взрывы в Белгороде: погибла семья из Харьковской области, в том числе ребенок
16:43
Оккупанты захватили общежития Херсонского государственного университета: готовятся заселять россиян
16:42
Самым дорогим ввезенном на льготных условиях автомобилем является Ferrari Roma за $221 тыс.
16:39
Словакия не исключает возможности передачи Украине истребителей и танков
16:39
Эксклюзив
На Изюмском направлении враг накапливает силы для контрнаступления, - боец харьковского спецподразделения "Азова" Кракен (Положухно)
16:33
Эксклюзив
Германия пытается заступиться за Калининград. Это будет стоить Шольцу должности, – политолог Магда
16:28
Сотни украинских военных проходят обучение в Британии, - Би-Би-Си
16:19
Украинские военные захватили в бою трофейную новейшую БМП оккупантов
16:17
Эксклюзив
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО оттянет часть российской армии от Украины, - польский журналист Сераковский
16:16
Германия с союзниками думает над гарантиями безопасности для Украины
16:15
Россия второй день подряд обстреляла Краматорск из смерчей, предварительно – без жертв
16:02
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
Без захвата Донецкой и Луганской областей Путин не уйдет из Украины и не будет переговоров, - политтехнолог Голобуцкий
16:01
До конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет, - Шмыгаль
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV