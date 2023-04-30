Именно в этом у нас была возможность еще раз убедиться, когда на прошлой неделе с женой посетили ее родные места на Николаевщине. Причиной посещения, конечно, была поминальная неделя, а там у нее похоронены и родители, и бабки с дедами, из тех, которым удалось пережить войны и Голодоморы. Уже два года, то через ковид, то через российское нашествие, мы не ездили, так что свежих впечатлений хватало.

Сразу бросилось в глаза, что этой весной "на гробках" уже почти не распивали спиртного, что раньше в этой местности было массовым явлением, с этой целью почти у каждой могилы мастерили кроме скамеек еще и столики. Но тенденция однако, что с каждым годом этого все меньше и меньше.

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В два разных дня мы побывали на кладбищах двух сел Кривоозерского района, и в первом невольно наблюдали негативное отношение местных к "батюшке" из УПЦ московского патриархата. Он и раньше не пользовался в селе ни авторитетом, ни уважением, а в этом ему просто отказывали, когда предлагал отслужить на могиле. Некоторые нам говорили, что лучше уж никакой службы, чем с таким попом. "Не хочу его: Кристоси Воскреси...", — ворчала старушка-соседка наших родственников, очевидно, имея в виду его русскоязычную службу. Зато в другой деревне, где священник из ПЦУ, за ним буквально бегали, чтобы подошел и отслужил, и он не миновал ни одной могилы.

"Батюшка" из УПЦ московского патриархата и раньше не пользовался в селе ни авторитетом, ни уважением, а в этом году ему просто отказывали, когда предлагал отслужить на могиле

Но, возвращаясь к той первой деревне, где между могилами одиноко шнырял тот московский "батюшка", когда я поинтересовался у местных, почему они, не воспринимая московских попов, не организуются и не перейдут в ПЦУ, мне ответили, что, мол, в церковь и так почти никто не ходит... Впрочем, апатия в делах церковных, потому что местный народ и до этого не отличался религиозностью, в обеих селах церкви разрушили коммунисты еще в 1930-х, полностью компенсируется, я бы сказал, на патриотически-информационном поле.

Апатия в делах церковных, так как местные люди и до этого не отличались религиозностью, в обеих селах церкви разрушили коммунисты еще в 1930-х, вполне компенсируется, я бы сказал, на патриотически-информационном поле

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В разговорах как со знакомыми, так и с незнакомыми постоянно звучала тема будущего украинского наступления и освобождения оккупированных российскими захватчиками территорий. Ведь в эти дни на кладбищах были не только местные, но и приезжие из Николаева, Одессы и других ближних и дальних сел и городов, и вместе с поминовением предков все делились пережитым в последнее время. В разговорах с теплотой вспоминали и Запад Украины, где многие нашли убежище в первые месяцы полномасштабного вторжения. Хотя теперь немало уже вернулось домой.

Побывав некоторое время прифронтовой областью, северяне Николаевщины на примере своих соседей из южных районов почувствовали и увидели, что могло бы их ждать, если бы оккупантам удалось пройти еще каких-то сто километров. Это понимание и осознание близкой опасности людей только объединило, а еще наполнило яростью к оккупантам. А свежие могилы погибших защитников Украины, которые мы видели в нескольких местах на обоих кладбищах, с сине-желтыми флагами и охапками живых цветов, теперь будут всегда напоминать о том, чего, по крайней мере, в ближайшие сто лет и так никто не забудет – высокую цену нашей свободы.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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