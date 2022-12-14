Я убежден, что ЕС, если, конечно, там заботятся о своем будущем, должен полагаться на восточных новобранцев. Именно они присоединились к Унии, несмотря на меркантильные соображения благосостояния и "финансовой подушки" по другим намного более важным причинам. В Польше, Балтии, Чехии, Словакии, даже Венгрии понятия демократических ценностей, европейских критериев измерения отношений между людьми, между гражданами и государством, сохранились в "неприкасаемом виде", несмотря на тоталитаризм советской империи. В то время, когда "традиционный Запад" переживал свою эволюцию (наследие нацизма, левачество, всяческого толка "революции" – сексуальные, гендерные, ну, и, конечно, технологические), "архаический Восток" подсознательно понимал, что все эти вещи, без сомнения, важны, но не фундаментальны. Если хотите, то "восточный фланг Европы" сохранил до недавнего времени представления Чеслава Милоша о континенте как о "родине", и упоминания о ней были не только ностальгическими, но и мотивационными. К той "родине", "семейной Европе" стремились вернуться.

Когда речь идет о реальной угрозе этой хорошей мечте, о том, что российская деспотия способна разрушить не только представление о европейском доме, но и семейное гнездо многих народов, самым принципиальным в противостоянии Москве выступает именно восточный фланг ЕС

Поэтому и сейчас, когда речь идет о реальной угрозе этой хорошей мечты, о том, что российская деспотия способна разрушить не только представление о европейском доме, но и семейное гнездо многих народов, самым принципиальным в противостоянии Москве выступает именно восточный фланг ЕС. Именно здесь, пожалуй, лучше понимают украинцев, цель их героического сопротивления, источники пассионарности и самоотверженности великого европейского народа, в сердце которого также живет мечта о европейской родине.

Любой ревизионистский шаг в столицах "традиционной Европы", любое движение навстречу Путину, Варшаве, Вильнюсу, Таллинну, Риге, Братиславе и Праге воспринимают как угрозу себе. Любые попытки "договориться" с Кремлем об эфемерном мире (тем более – на средства Украины) вызывают здесь волну возмущения, дипломатических и не только демаршей. Как это произошло на днях, когда группа стран Восточной Европы выступила с решительным протестом в связи с очередной" инициативой" французского президента Эммануэля Макрона о "гарантиях" для России.

Читайте также: "Властелин хаоса". Путин и русские националисты

Примечательно, что промоутером в этом процессе стала Чехия, воспользовавшись таким образом своими полномочиями главы в ЕС. Авторы документа напомнили "миротворцам" о подлой и мошеннической практике России в международных отношениях, а также, что любые попытки угомонить российского медведя являются прямой угрозой безопасности всего континента.

Страны Восточной Европы в очередной раз демонстрируют собственную позицию по отношению к агрессивному соседу, отвергая подслащенные "печеньки" от предлагаемых Западом пацифистских инициатив. "Сходняки" в меньшей степени привлекают выгоды от энергетического сотрудничества с агрессором, от вероятной торговли с ним

Такой альянс "новобранцев" уже не выглядит ситуативным. Страны Восточной Европы в очередной раз демонстрируют собственную позицию по отношению к агрессивному соседу, отвергая подслащенные "печеньки" от предлагаемых Западом пацифистских инициатив. "Схидняки" в меньшей степени привлекают выгоды от энергетического сотрудничества с агрессором, от вероятной торговли с ним. Они лишены каких-либо иллюзий, прекрасно понимая по собственному опыту, что российского бандита нельзя сажать на стол с порядочным и честным обществом, — обязательно выложит на скатерть свои кирзаки.

Читайте также: Россию можно трансформировать только силой и принуждением

По-моему, мы являемся свидетелями формирования нового сердечника Европы, лишенного в частности комплексов французского "антиамериканизма", мелочности распрей континентальной части с Островом (Великобританией). Напротив, восточный фланг ЕС (как и НАТО) демонстрирует открытость и транспарентность в отношениях с мощными партнерами. Возможно, здесь также срабатывает историческая память: народы Востока в прошлом становились разменными монетами в выяснении отношений "рафинированных европейцев", и Вторая мировая война тому наглядный пример.

Мы можем осторожно говорить о формировании новых союзов, вроде Межморья, которые, в принципе, только усилят ЕС и Североатлантический Альянс, при этом абсолютно без всяких стереотипных представлений об унизительных "санитарных границах" между континентом и российской территорией хаоса. Я убежден, что в случае успеха такого союза к нему обязательно присоединятся скандинавы, балканские страны (тогда они перестанут быть "мягким подбрюшьем", а форпостом на черноморском и средиземноморском побережьях), Молдова, Грузия и, возможно, даже Азербайджан.,

І, возможно, тогда реанимируется, казалось, мертворожденная идея ГУАМ (Грузия, Украина, Азеррбайджан, Молдова). Собственно, она возникла (в Украине, к слову) намного раньше оптимальных для реализации условий.

И то, что останется от России, попадет в кольцо демократических государств, которые тщательно будут наблюдать, что происходит "за поребриком".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.