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Аналитика

Восточная Европа не согласна с Макроном и хочет усиления сотрудничества с США, - Politico

12 апреля, 2023 среда
15:00
Новости Эммануэль Макрон

На фоне комментариев президента Франции о нежелании втягиваться в американо-китайский конфликт представители Восточной и Центральной Европы выступают за более тесные отношения с американцами

Об этом пишет Politico .

После визита в Пекин на прошлой неделе Эмманюэль Макрон предостерег континент от втягивания в спор между США и Китаем по Тайваню и выступил против подражания решениям Вашингтона.
Такие слова всколыхнули тех, кто находится вблизи восточного края ЕС и исторически выступал за более тесные связи с американцами, особенно в оборонной сфере.

"Вместо построения стратегической автономии от США я предлагаю стратегическое партнерство с США", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник перед тем, как вылететь в Вашингтон с трехдневным визитом.

Politico также приводит комментарии дипломатов, высказанные на условиях анонимности.
"Мы не можем понять позицию Макрона по поводу трансатлантических отношений в эти очень сложные времена", — сказал один дипломат из восточноевропейской страны. "Мы, как ЕС, должны быть едиными. К сожалению, этот визит и французские замечания после него не принесли пользы".

Кто защитит Европу?

Реакция отражает давно тлеющие разногласия в Европе по поводу того, как лучше всего защитить себя. Макрон давно утверждает, что Европа должна стать более автономной в экономическом и военном плане. В то же время многие в Центральной и Восточной Европе опасаются, что это может оттолкнуть США, помогающие держать Россию на расстоянии.

По словам другого высокопоставленного дипломата из Восточной Европы, в нынешнем мире геополитических сдвигов, и особенно учитывая войну России против Украины, очевидно, что демократии должны сотрудничать теснее, чем когда-либо ранее. "Нам всем следует напомнить о мудрости первого посла США во Франции Бенджамина Франклина, справедливо заметил, что либо мы будем держаться вместе, либо нас повесят отдельно".

В своем интервью сразу после визита в Пекин Макрон затронул напряженную тему в Европе: как ей балансировать в борьбе супердержав — США и Китая. Президент Франции призвал Европу определить свой собственный курс, предупредив, что Европа столкнется с " большим риском ", если она "окажется в кризисе, который не является нашим, что мешает ей строить свою стратегическую автономию". Он заявил о желании, чтобы Европа стала "третьим полюсом" и в долгосрочной перспективе уравновесила Китай и США.

Впрочем, на востоке континента мнения иные. Там Макрону упрекают, что комментарии были несвоевременными и неуместными: нельзя ставить США и Китай на один уровень, предполагая, что ЕС должен сохранять стратегическую дистанцию до них обоих.

Разочарование в Центральной и Восточной Европе частично вызвано ощущением, что президент Франции не дал понять, кто заменит Вашингтон в Европе, особенно если Россия расширит войну за пределы Украины, сказала Кристи Райк, руководитель внешнеполитической программы Международного Центра обороны и безопасности из Эстонии, граничащая с Россией. "Мы слышим, как Макрон говорит о европейской стратегической автономии, и почему-то просто умалчивает вопрос, который стал настолько очевидным в Украине, что на самом деле европейская безопасность и оборона очень сильно зависят от США", – сказала Райк.

Конечно, Райк отметила, что европейские страны, в особенности Германия, пытаются обновить свои войска. Франция также пообещала существенно увеличить свой оборонный бюджет. Но эти изменения, предостерегла она, займут очень много времени.

Если Макрон "желает серьезно продемонстрировать, что он действительно нацелен на Европу, способную защищать себя, — утверждает Райк, — он также должен продемонстрировать, что Франция готова сделать гораздо больше, чтобы защитить Европу от России".

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