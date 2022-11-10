Об этом сообщает Reuters.

Так, в Словакии ориентировочно ожидают до 700 тыс. человек в течение трех месяцев из-за низких температур и военных действий в Украине.

Представительница Венгерской реформатской церкви Жофия Добиш-Луски сказала, что количество ежедневных прибытий украинцев на железнодорожную станцию Захонь недалеко от границы подскочило в десять раз и составляло около 300-500 после российских ударов.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил на прошлой неделе после поездки в Киев, что около пятой части зарегистрировавшихся для проживания в Европе беженцев уехали в Украину, но некоторые из них могут вернуться из-за суровых зимних условий. Чехия не граничит с Украиной, но популярное место для беженцев, где находится 457 тыс. человек.

По данным ООН, считается, что около 6,9 млн. человек являются внутренне перемещенными лицами в Украине. Еще около 4,5 млн украинских беженцев зарегистрировано в рамках различных программ защиты по всей Европе. Многие находятся в соседних с Украиной странах ЕС – Словакии, Польше, Венгрии и Румынии.

Напомним, после ударов российскими ракетами и дронами по объектам энергетики и другой критической инфраструктуры в Украине, европейские правительства начали активнее готовиться к тому, что вернувшиеся из Евросоюза домой украинские беженцы могут снова поехать в ЕС на зиму.

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