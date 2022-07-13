Восстановление жилья и соцобъектов на Черниговщине после действий оккупантов в полном разгаре, - журналист
В Черниговской области идет работа по восстановлению социальных объектов и жилья
Об этом в эфире Эспрессо рассказал журналист из Чернигова Алексей Маслов.
Он отметил, что паники в городе нет.
"Что касается миграции - то наоборот люди приезжают скорее, чем уезжают. Это касается и Чернигова, и Черниговщины, в целом. Многие люди очень возвращаются, это связано с работой и с тем, что нужно отстраивать жилье, там где оно повреждено. Эта работа идет полным ходом", – сказал журналист.
Среди примеров Маслов привел - добробат, работающий в деоккупированном селе Ягодный и модульный городок в одном из микрорайонов Чернигова.
"Оно сооружено для людей, которые потеряли жилье и идет работа по восстановлению социальных объектов. Сейчас все это в полном разгаре", - подытожил журналист.
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