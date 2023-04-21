Восстановление Украины, жилищное строительство: Зеленский встретился с президентом ЕБРР
В пятницу, 21 апреля, президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо
Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.
"Говорил с президентом Европейского банка реконструкции и развития, она была с визитом в Киеве. Ключевое – это реальное экономическое взаимодействие ЕБРР с Украиной, вовлеченность банка в восстановление и развитие нашей страны", - сказал Зеленский.
Президент Украины подчеркнул, что скорость сотрудничества критически важна.
"Каждая инвестиция сейчас, каждое сохраненное или созданное рабочее место в Украине, каждый реализованный экономический проект – это тоже защита. А когда речь идет о защите, критически важна скорость. Обратили внимание ЕБРР, в частности, на срочные нужды в восстановлении, на жилищное строительство, на инвестиционные возможности в Украине. Работать с Украиной и в Украине именно сейчас – это реализовывать ту миссию, ради которой и был создан ЕБРР", - сказал Зеленский.
Глава государства также поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины и реализацию важных проектов во время полномасштабного российского вторжения.
- В январе управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне заявил , что в 2023 году банк не уменьшит объем инвестиций в Украину по сравнению с инвестициями 2022 года, которые составили 1,7 млрд евро.
- 1 февраля Нафтогаз сообщил , что Норвегия через грант ЕБРР профинансирует закупку газа для Украины на 188,8 млн евро.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное