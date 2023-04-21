Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Говорил с президентом Европейского банка реконструкции и развития, она была с визитом в Киеве. Ключевое – это реальное экономическое взаимодействие ЕБРР с Украиной, вовлеченность банка в восстановление и развитие нашей страны", - сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что скорость сотрудничества критически важна.

"Каждая инвестиция сейчас, каждое сохраненное или созданное рабочее место в Украине, каждый реализованный экономический проект – это тоже защита. А когда речь идет о защите, критически важна скорость. Обратили внимание ЕБРР, в частности, на срочные нужды в восстановлении, на жилищное строительство, на инвестиционные возможности в Украине. Работать с Украиной и в Украине именно сейчас – это реализовывать ту миссию, ради которой и был создан ЕБРР", - сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил ЕБРР за поддержку Украины и реализацию важных проектов во время полномасштабного российского вторжения.