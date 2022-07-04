Восстановление Украины станет крупнейшим проектом современности, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано заявил, что восстановление нашей страны после войны с Россией станет крупнейшим проектом современности
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По словам Зеленского, восстановление Украины – это не локальный проект одного народа, а общая задача всего демократического мира и всех стран, считающих себя цивилизованными.
"Восстановить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, то, что делает людей – людьми. Конечно это означает масштабное строительство, большое финансирование и колоссальные инвестиции. Абсолютно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше рядом жить с Россией.
Но это означает также и новый технологический уровень, возможность наших специалистов показать, почему свобода могущественнее тирании", - сказал Зеленский.
Он назвал проект по восстановлению Украины наиболее масштабным экономическим, технологическим, социальным и мировоззренческим проектом современности.
"Еще весной мы начали предлагать нашим партнерам присоединиться к проектам восстановления Украины. И уже тогда было очевидно, что это будет крепнейший проект нашего времени – экономический, технологический, социальный, а главное – мировоззренческий", – констатировал Зеленский.
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