Восстановление Украины: помощь от Южной Кореи увеличится до $2,3 млрд
Южная Корея предоставит Украине пакет помощи на общую сумму $2,3 млрд для восстановления разрушенной войной инфраструктуры - $300 млн направят на гуманитарные нужды в 2024 году и $2 млрд - в виде долгосрочной помощи
Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль на саммите G20 в Индии, пишет The Korea Times.
"После Второй мировой войны международное сообщество запрещает использование силы в международных отношениях как строгий правовой принцип. Чтобы защитить этот принцип, война в Украине должна прекратиться и мир должен быть немедленно восстановлен. В солидарности с международным сообществом Корея будет осуществлять комплексные программы поддержки, предусматривающие безопасность, гуманитарную помощь и восстановление", – сказал президент Южной Кореи.
По его словам, пакет поддержки начнется с оказания помощи в размере $300 млн в следующем году разными способами, включая гуманитарную помощь, гранты на развитие и предоставление средств Всемирному банку или Европейскому банку реконструкции и развития.
Следующим шагом будет предоставление $2 млрд через Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF), который является местной программой Южной Кореи под низкие проценты кредитов для развивающихся стран. Офис президента сообщил, что детали о том, как поддержать Украину через EDCF, будут объявлены в 2025 году.
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