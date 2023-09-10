Восстановление Украины: помощь от Южной Кореи увеличится до $2,3 млрд

Об этом заявил президент страны Юн Сок Йоль на саммите G20 в Индии, пишет The Korea Times.

"После Второй мировой войны международное сообщество запрещает использование силы в международных отношениях как строгий правовой принцип. Чтобы защитить этот принцип, война в Украине должна прекратиться и мир должен быть немедленно восстановлен. В солидарности с международным сообществом Корея будет осуществлять комплексные программы поддержки, предусматривающие безопасность, гуманитарную помощь и восстановление", – сказал президент Южной Кореи.

По его словам, пакет поддержки начнется с оказания помощи в размере $300 млн в следующем году разными способами, включая гуманитарную помощь, гранты на развитие и предоставление средств Всемирному банку или Европейскому банку реконструкции и развития.



Следующим шагом будет предоставление $2 млрд через Фонд сотрудничества в экономическом развитии (EDCF), который является местной программой Южной Кореи под низкие проценты кредитов для развивающихся стран. Офис президента сообщил, что детали о том, как поддержать Украину через EDCF, будут объявлены в 2025 году.