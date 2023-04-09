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OPINION

Восстановление Украины. Ошибки, которые следует учесть

Виктор Андрусив
9 апреля, 2023 воскресенье
10:08
Мнение

Война у нас давно, если кто забыл, и много возможностей было сделать выводы из ошибок

Как видим, наши военные изучили все уроки неудач 2014-15 гг., и сегодня удивляют весь мир своими успехами. Однако изучили ли мы ошибки послевоенного восстановления? В определенной степени я был вовлечен в этот процесс в Донецкой области, поэтому поделюсь мнениями.

Ошибка 1 – международная помощь. Честно, как вспомню, большего бардака и неэффективности, чем международная помощь на Донбассе — я не видел в жизни. Для себя я это называл "анархия доноров". Власти занимали страусиную позицию "радоваться любой помощи", в результате никакой политики, никакой координации международной помощи не было. Кто что хотел, то и делал. В результате из 12 контролируемых районов Донецкой области помощь поступала только в 5. Доноры постоянно производили двойное, и даже тройное финансирование одного и того же.

Это "анархия доноров". Власть занимала страусиную позицию "радоваться любой помощи", в результате никакой политики, никакой координации международной помощи не было

Ошибка 2 – управление и бюрократия. Ситуация часто доходила до чистого абсурда. Так, например, в областном бюджете у нас были средства на восстановление моста в Славянске, а Мининфраструктуры отказывалось передавать нам его на баланс. Это длилось почти 2 года. Восстановление других объектов я даже комментировать не буду. Бюрократия превращала и нивелировала все вокруг.

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Ошибка 3 – стены, а не люди. Все думают, что восстановление — это о зданиях и инфраструктуре. Но на самом деле восстановление – это о людях и их жизни. Недостаточно дать ключи от нового жилья. Следует учитывать, что люди пережили серьезные травмы, им нужна психологическая помощь. Дальше жилье – не главное, главное – это работа. И возобновление бизнесов и производств во многом, должно даже предшествовать восстановлению жилья.

Ошибка 4 – стигматизация потерпевших и “социализм”. Государство, стремясь искупить вину за трагедию, начинает ударяться в адский социализм, и без конца подсаживает людей на всевозможные подачки. Из пострадавших фактически образуют отдельную социальную группу как "чернобыльцев", и люди, начинающие воспринимать эту идентичность, к концу жизни относятся к себе как к пострадавшим, постоянно требуя помощи.

Государство, стремясь искупить вину за трагедию, начинает ударяться в адский социализм, и без конца подсаживает людей на всевозможные подачки.

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Хороший международный опыт всегда показывает, что вопросом восстановления занимается либо отдельное министерство, либо государственное агентство. Создать его нужно уже сейчас, несмотря на то, что до окончания войны очень далеко. Такая структура должна стать единственной точкой входа и выхода политики обновления. Ключевые направления работы агентства:

1.Переговоры по привлечению помощи. Это длительный процесс. Чтобы вы понимали для международных организаций неотложная помощь — это от 8 месяцев ждать. Поэтому уже сегодня должен начаться диалог с потенциальными донорами, ознакомление с их требованиями (у каждого свои, чтобы вы знали Красный Крест и ООН не садятся за один стол) и тому подобное.

2. Реестры. Нужно создать кучу реестров: перемещенного, разрушенного жилья, инфраструктуры, бизнеса и т.д. Это необходимо, чтобы иметь четкие расчеты и логику. Извините, но то, что сейчас озвучивает премьер о наших потерях с потолка.

3. Законодательство и политика. Восстановление не вписывается в стандартные условия власти. Требуются новые правила и режимы, чтобы реагировать в ручном режиме и создавать зеленые дороги для приоритетных задач. Это все нужно начать разрабатывать уже сегодня. Потому что каждый день промедления — день, который украинская семья проводит в ужасных условиях.

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Требуются новые правила и режимы, чтобы реагировать в ручном режиме и создавать зеленые дороги для приоритетных задач. Это все нужно начать разрабатывать уже сегодня

4. Координация волонтеров и благотворителей. Я всегда считал символом отсутствия государства, тот факт, что наши волонтеры и благотворители живут в параллельной с государством реальности. Каждый сам за себя, в результате эффект вдвое меньше. После войны усилия волонтеров отправятся на восстановление и снова будет хаос, когда усилия будут дублироваться.

Шаги по восстановлению важно начать уже сегодня. Иначе, как и в 2015 году война стала на паузу, а нам нужно было очень много времени, чтобы запустить процессы. Более того, есть история о которой я когда-то писал — мы не реализовали 300 млн евро неотложной помощи Европейского инвестиционного банка, тупо из-за того, что некому было этим заняться.

Еще больше рисков в восстановлении, связанных с коррупцией. Мы и так болеем этой болезнью, но боюсь, что хаос в политике восстановления может превратиться в коррупционное мародерство.

Примечание. Этот текст я опубликовал год назад в своем фб. Утратил актуальность?

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист

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