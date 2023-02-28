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Восстановление Украины и компенсации от РФ: Зеленский встретился с министром финансов США

28 февраля, 2023 вторник
00:18
Экономика

В понедельник, 27 февраля, президент Владимир Зеленский встретился с прибывшей в Украину министром финансов США Джанет Еллен

Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Сегодня в Киеве с визитом находилась министр финансов США. Я поблагодарил ее за жизненно важную финансовую поддержку для нашего государства. Обсудили наше текущее взаимодействие и на уровне между Украиной и США, и также на уровне глобальных финансовых институций, в частности МВФ. Обсудили потребности в восстановлении Украины и восстановление справедливости для наших людей и всего свободного мира – это запуск реального механизма компенсации ущерба, нанесенного этой войной... компенсации за счет российских активов", - сказал Зеленский.

Президент назвал компенсацию Украине ущерба за счёт РФ "одним из мощнейших ударов свободного мира" по агрессору.

"Это непростая задача. Но реализовать её, направить российские активы на возмещение ущерба за войну – это будет одним из мощнейших ударов свободного мира и по этому агрессору, и по любым агрессиям в целом. Думаю, формат возмещения будет найден и Россия заплатит за свою войну. Во всех смыслах", - сказал Зеленский.

Во время встречи Зеленский поблагодарил за системные шаги США по ужесточению санкций против РФ, подчеркнув, что это необходимо для лишения России возможности финансировать войну.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что США к сентябрю выделят более $10 млрд для поддержки украинской экономики.

Новости
Украина
Владимир Зеленский
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