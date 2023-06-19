Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Еспресо.

"На те исторические рынки, которые есть в мире (Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия) аммиак шел из РФ через Одесский припортовый завод. Этот аммиакопровод идет из Тольятти, имеет определенный рукав на Горловку - другим путем его транспортировать нельзя. Аммиак является довольно агрессивным и очень опасным с экологической точки зрения. Это чрезвычайно ядовитый газ. Каждый раз, когда мы говорим об аммиакопроводе, мы должны понимать, что это чрезвычайно опасно с точки зрения экологической катастрофы - техногенная вещь. По большому счету, введение транзита аммиака через украинскую территорию, особенно когда он близок к зоне боевых действий - это чрезвычайно большая опасность, касающаяся экологии. Почему я и считаю, что вопрос аммиакопровода точно не будет рассматриваться как альтернатива продлению зернового соглашения", - считает он.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.