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Восстановление транзита российского аммиака по Украине будет большой опасностью с точки зрения экологии, - экономист Пендзин

19 июня, 2023 понедельник
17:15
Экономика

Введение транзита аммиака через Украину, когда трубопровод близок к зоне боевых действий – это чрезвычайно большая опасность – этот вопрос точно не будет рассматриваться как альтернатива продлению зернового соглашения

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин в эфире Еспресо.

"На те исторические рынки, которые есть в мире (Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия) аммиак шел из РФ через Одесский припортовый завод. Этот аммиакопровод идет из Тольятти, имеет определенный рукав на Горловку - другим путем его транспортировать нельзя. Аммиак является довольно агрессивным и очень опасным с экологической точки зрения. Это чрезвычайно ядовитый газ. Каждый раз, когда мы говорим об аммиакопроводе, мы должны понимать, что это чрезвычайно опасно с точки зрения экологической катастрофы - техногенная вещь. По большому счету, введение транзита аммиака через украинскую территорию, особенно когда он близок к зоне боевых действий - это чрезвычайно большая опасность, касающаяся экологии. Почему я и считаю, что вопрос аммиакопровода точно не будет рассматриваться как альтернатива продлению зернового соглашения", - считает он.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем его несколько раз продлевали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения" было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

  • 4 июня российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в том числе РФ, проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.
  • 5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил, что не видят перспектив продления "зернового соглашения".
  • А уже во вторник, 13 июня, сам Путин заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов.
  • 17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шансов у "зернового соглашения" нет из-за того, что якобы российская часть не была выполнена
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