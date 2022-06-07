Восстановление столичной многоэтажки на проспекте Лобановского планируют завершить к середине осени – первый заместитель главы КГГА Поворозник

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Первый заместитель главы КГГА прокомментировал восстановительные работы поврежденных вражескими обстрелами домов в Киеве, в том числе многоэтажного дома на проспекте Лобановского, в который 26 февраля попала российская ракета .



"Буквально позавчера вместе с жителями дома на Лобановского были проведены работы с профильным заместителем, определены объемы соответствующих работ, которые уже начались. В городе есть дома, требующие замены стекла или поврежденные крыши, но есть и одиннадцать домов, наиболее пострадавших и требующих конструктивных решений, там уже проведены инструментальные экспертизы Что касается, например, дома на Лобановского, то, к сожалению, придется разобрать все верхние этажи, которые нависают над дыркой от попадания ракеты, мы общались с соответствующими профильными институтами и со специалистами для того, чтобы сохранить этажи, но нужно их разбирать и восстанавливать заново"- объяснил Поворозник.



Первый заместитель главы КГГА сообщил, что сейчас у дома на проспекте Лобановского обустраивается строительная площадка, потому что все нужно делать на высоте и в воздухе, соответственно, малыми кусками будут вырезать бетонные конструкции. В планах завершить эти работы к середине осени, то есть к началу нового отопительного сезона.



"В столице мы с правоохранительными органами начали фиксировать все повреждения домов со следующего дня после первого обстрела, поэтому сегодня мы готовы приступить к восстановлению, учитывая то, что имеем средства в городском бюджете и часть средств, которую выделило правительство. При этом средства от правительства будут использованы на дома, которые имеют легкие разрушения, а из резервного фонда города будут отстроены те одиннадцать домов, которые получили значительные разрушения, а также несколько программ, чтобы фиксировать повреждения жилья, в том числе и через "Дию" - отметил Николай Поворозник.



Кроме того, Поворозник отметил, что восстановительные работы поврежденного столичного жилья требуют огромных средств, которые нужно будет искать, чтобы восстанавливать людям разрушенное жилье и, разумеется, такие работы продлятся долгий промежуток времени.

Ранее КГГА сообщила, что в Киеве началась реконструкция пострадавших от российских обстрелов домов.

Также заместитель главы КГГА Николай Поворозиник информировал , что в Киеве от обстрелов серьезно пострадали 11 домов, а в общей сложности повреждено 390 объектов.

5 июня российские войска обстреляли ракетами Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ), находящийся на Левом берегу в Киеве

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