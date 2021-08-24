Восстановление работы ТКГ: 26 августа состоится заседание на уровне глав делегаций

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Украинской делегации ТКГ.



Согласно сообщению, работа ТКГ будет восстановлена с 25 августа после непродолжительного перерыва. Встречи запланированы в формате видеоконференций. Так, 25 августа состоится заседание в подгруппах, а 26 августа - общее заседание на уровне глав делегаций.



Повестка дня заседания ТКГ предусматривает имплементацию Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение соблюдения режима прекращения огня и обновления плана разминирования в зоне конфликта; политические аспекты в связи с имплементацией Минских соглашений; восстановление работы контрольных пунктов въезда / выезда (КПВВ) и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ к международным организациям на оккупированных территориях; экономические аспекты восстановления связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

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