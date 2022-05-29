Восстановление поврежденных оккупантами памятников культуры может стоить миллиарды евро, - Ткаченко
Оккупанты повредили в Украине более 350 культурных памятников, а стоимость их восстановления может составить миллиарды евро
Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко, передает Укринформ.
По его словам, сейчас государство подсчитывает убытки. Всего в результате войны было повреждено более 350 памятников культуры. Их восстановление может обойтись в миллиарды евро.
"Мы примерно понимаем, каким образом можно начинать восстанавливать совместно с нашими коллегами из Минрегионстроя и Мининфраструктуры те достопримечательности, которые были разрушены частично. Мы в ближайшее время будем проводить калькуляцию и будем понимать, в какие средства это обойдется", - пояснил Александр Ткаченко.
Украинская сторона обсуждает с министрами стран Европы создание крупного фонда для реставрации украинских памятников культуры.
"Когда обчислим, в том числе это будет делаться с нашими международными экспертами, тогда будем говорить", - добавил глава Минкульта.
- 28 мая Александр Ткаченко сообщил, что за время полномасштабного вторжения в Украину кафиры разрушили по меньшей мере 9 объектов культурного наследия, состояние еще 23 неизвестно.
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