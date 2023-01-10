"Восстановление озона идет по графику", - ученые довольны самой удачной экологической программой ООН
Восстановление озонового слоя Земли, защищающего планету от вредного ультрафиолетового излучения Солнца, идет полным ходом.
Об этом говорится в новом отчете ученых, работающих под эгидой ООН и ЕС.
В отчете отмечено, что за последние четыре года значительно сократились выбросы хлорфторуглеводородов – озоноразрушающего химического вещества, выбросы которого, как отмечают ученые, преимущественно производились на фабриках в северо-восточном Китае. Это положительно сказалось на динамике восстановления озонового слоя.
"Согласно последнему четырехлетнему отчету, восстановление озона идет по графику – это фантастическая новость", - заявила исполнительный секретарь Секретариата по озону программы ООН по окружающей среде Мэг Секи.
После того, как над Антарктидой были зарегистрированы большие сезонные потери озона, в 1987 году был подписан Монреальский протокол о веществах, разрушающих озоновый слой, призванный ограничить производство и выбросы озоноразрушающих веществ. Протокол считается самым успешным из принятых экологических договоров.
Ученые подсчитали, если нынешняя политика по сокращению выбросов озоноразрушающих веществ останется в силе, озоновый слой восстановится до значений 1980 года приблизительно к 2066 году в Антарктике, к 2045 году в Арктике и к 2040 – в остальной части мира.
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