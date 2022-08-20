Восстановление населенных пунктов, побратимство с Киевом: Украину посетила делегация Ассоциации европейских городов Eurocities
В пятницу, 19 августа, Украину посетила делегация Ассоциации европейских городов Eurocities во главе с мэром Флоренции (президент Eurocities) Дарио Нарделла
Об этом сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, передает Эспрессо.TV.
"Эта Ассоциация объединяет мэров более 150 городов Европы, еще представителей десятков городов-партнеров. Будем сотрудничать с ними напрямую - украинские города и общины с европейскими городами и общинами. Ключевой вопрос - это, конечно, восстановление наших городов. Сегодня подписали соответствующий меморандум. Но не только это будет предметом нашего важного сотрудничества", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что с украинской стороны субъектом отношений с Eurocities будет Конгресс местных и региональных властей.
"Я хочу заверить, что каждый город нашего государства извлечет пользу от этого. Мы заинтересованы в устойчивом развитии по всей территории Украины – и так будет. Без каких-либо исключений", – сказал Зеленский.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram о подписании с мэрами Осло, Лиона и Марселя соглашений о побратимстве со столицей Украины.
"Мэры 8 европейских городов от имени политической платформы Eurocities выразили поддержку Украине и Киеву и заверили, что и дальше готовы помогать украинцам. - И в их борьбе за свою независимость, и в восстановлении украинских городов, изуродованных российским агрессором", - написал Кличко.
Также в составе делегации Eurocities Киев посетили мэры Афин, Хельсинки, Риги и Тираны. Все эти города вместе с Флоренцией являются собратьями Киева.
Кличко вместе с представителями Eurocities открыл на площади возле станции метро "Арсенальная" новый арт-объект - крупные металлические капли, которые планировали установить в Харькове, но из-за постоянных обстрелов города Россией это пока что невозможно реализовать.
"Проект "Единение" воплощен харьковской мастерской METALSTYLE. Символические металло-зеркальные капли были созданы для размещения на центральной площади Харькова, ко дню города. Но из-за безумных обстрелов Харькова, которые продолжают совершать российские варвары, установить там арт-объект сейчас невозможно. И авторы обратились с предложением украсить гигантскими каплями общественное пространство Киева.Пространство A-Station - наиболее удачное место для расположения этого арт-объекта.Здесь символические капли будут отражать историю (корпуса Арсенала и комендатуры, а также современный Киев). капли тяготеют как к земле, так и друг к другу, символизируя единство двух городов - столицы Украины Киева и Харькова, который сегодня мужественно противостоит российскому агрессору", - рассказал Кличко.
- Ранее во время встречи Владимира Зеленского с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом во Львове министры двух стран подписали меморандум об участии Турции в восстановлении инфраструктуры Украины.
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