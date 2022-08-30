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"Восстановление Херсонщины у нас не за горами": Ким призвал волонтеров активнее помогать ВСУ

30 августа, 2022 вторник
11:11
война с Россией

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким просит украинцев не расслабляться именно сейчас, когда идут тяжелые бои на Херсонщине, и активнее помогать ВСУ с обеспечением машинами и дронами

Об этом он 30 августа рассказал в своем видеообращении.

"Что касается событий. Идут тяжелые бои, наши военные работают круглосуточно. Поэтому это все комментировать мы не будем в принципе. Только официальные военные сводки. Что еще хочу сказать, на большой территории нашего государства привыкли к войне. И сейчас уменьшилась помощь нашим военным, что касается поставок дронов, машин и т.д. А сейчас именно то время, когда это очень нужно", – написал Ким и добавил в обращении, что "восстановление Херсонской области уже не за горами".

  • Напомним, вчера, 29 августа, Россия ударила 12 ракетами по Николаеву: два человека погибли, количество раненых возросло до 24

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Николаевщина
Херсонщина
Виталий Ким
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