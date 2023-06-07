Восстановление Каховской ГЭС затянется на годы, - экс-министр энергетики Плачков
Восстановление Каховской ГЭС будет длиться годами и обойдется в миллиарды евро
Об этом заявил эксминистр топлива и энергетики Украины Игорь Плачков в эфире Еспресо.
"Я согласен с Укргидроэнерго, что восстановить Каховскую ГЭС. Ее возможно только отстроить, потому что был взрыв в машинном зале. Абсолютно разрушено все оборудование: шесть турбин, генераторов – разрушенная дамба. Восстановление ГЭС – это годы и, думаю, миллиарды евро", – подчеркнул он.
Экс-министр отметил, что строить ГЭС с нуля значительно легче, ведь для восстановления нужны нестандартные решения. Впрочем, считает Иван Плачков, Украина это сделает.
- 6 июня взорвали Каховскую ГЭС. Началась эвакуация жителей опасных районов, а президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны, ведь затопление грозит 80 населенным пунктам.
- Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко отметил , что кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС, около 11:00 вода достигнет критического уровня.
- По словам руководителя Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, россияне взорвали часть конструкции и используют карту техногенного шантажа для того, чтобы давить на Силы обороны , давить на Украину в целом, не имея сил уже больше ждать, откуда же пойдет тот контрнаступление.
- О возможности подрыва ГЭС изнутри также заявляла Наталья Гуменюк. По ее словам, подрывом Каховской ГЭС захватчики пытаются остановить контрнаступление ВСУ.
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