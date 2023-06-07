Об этом заявил эксминистр топлива и энергетики Украины Игорь Плачков в эфире Еспресо.

"Я согласен с Укргидроэнерго, что восстановить Каховскую ГЭС. Ее возможно только отстроить, потому что был взрыв в машинном зале. Абсолютно разрушено все оборудование: шесть турбин, генераторов – разрушенная дамба. Восстановление ГЭС – это годы и, думаю, миллиарды евро", – подчеркнул он.

Экс-министр отметил, что строить ГЭС с нуля значительно легче, ведь для восстановления нужны нестандартные решения. Впрочем, считает Иван Плачков, Украина это сделает.