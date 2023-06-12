Восстановление Каховской ГЭС превратится в еще одну катастрофу, – гидроархеолог Остапенко
Гидроархеолог Максим Остапенко считает, что восстановление Каховской ГЭС навредит экологии нижнего течения Днепра
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Мне кажется, что сейчас нужно провести комплексный анализ последствий уничтожения Каховской ГЭС с привлечением международных специалистов, имеющих современные взгляды на водопользование. Ведь восстановление Каховской ГЭС станет новой катастрофой. Первой катастрофой было строительство Каховской ГЭС, второй – уничтожение, а третьей – ее восстановление . Надо искать новые принципы и философию восстановления экологии нижнего течения Днепра", - пояснил Остапенко
Гидроархеолог подчеркнул, что экология Днепра может быть возобновлена после уничтожения Каховской ГЭС.
"Каховская ГЭС не была Днепром. Это было стоячее болото, которое летом гнило, а зимой промерзало. Таким образом уничтожалась экология Днепра. Поэтому нужно полностью пересматривать эту историю и привлекать международных экспертов по этой проблематике", - добавил он.
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- 9 июня гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота отметил, что после подрыва станция смещена со своей оси, поэтому со временем ее нужно будет демонтировать
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