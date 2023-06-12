Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Мне кажется, что сейчас нужно провести комплексный анализ последствий уничтожения Каховской ГЭС с привлечением международных специалистов, имеющих современные взгляды на водопользование. Ведь восстановление Каховской ГЭС станет новой катастрофой. Первой катастрофой было строительство Каховской ГЭС, второй – уничтожение, а третьей – ее восстановление . Надо искать новые принципы и философию восстановления экологии нижнего течения Днепра", - пояснил Остапенко



Гидроархеолог подчеркнул, что экология Днепра может быть возобновлена после уничтожения Каховской ГЭС.



"Каховская ГЭС не была Днепром. Это было стоячее болото, которое летом гнило, а зимой промерзало. Таким образом уничтожалась экология Днепра. Поэтому нужно полностью пересматривать эту историю и привлекать международных экспертов по этой проблематике", - добавил он.