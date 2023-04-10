Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.

Ричард Бренсон – основатель компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite. Зеленский рассказал, что Бренсон помогает Украине еще с 2014 года.

"Встретился сегодня с Ричардом Бренсоном – очень известным британским предпринимателем и давним другом Украины. Он поддерживает нас еще с 14-го года – и словом, и конкретной работой. Сейчас решил присоединиться к команде послов United24", - рассказал Зеленский.

Мужчины обсудили дальнейшее восстановление Украины, а также гуманитарное разминирование.

"Обсудили, как именно глобальное влияние господина Бренсона может помогать нашему восстановлению, восстановлению наших образовательных институтов, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование", - отметил глава государства.