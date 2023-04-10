Восстановление и разминирование: Зеленский встретился с британским миллиардером Бренсоном, присоединившимся к United24
Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Бренсоном, который стал послом United24 и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины
Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
Ричард Бренсон – основатель компании Virgin Group и неприбыльного фонда Virgin Unite. Зеленский рассказал, что Бренсон помогает Украине еще с 2014 года.
"Встретился сегодня с Ричардом Бренсоном – очень известным британским предпринимателем и давним другом Украины. Он поддерживает нас еще с 14-го года – и словом, и конкретной работой. Сейчас решил присоединиться к команде послов United24", - рассказал Зеленский.
Мужчины обсудили дальнейшее восстановление Украины, а также гуманитарное разминирование.
"Обсудили, как именно глобальное влияние господина Бренсона может помогать нашему восстановлению, восстановлению наших образовательных институтов, привлечению технологической помощи для Украины, в частности, чтобы проводить гуманитарное разминирование", - отметил глава государства.
- К платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
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