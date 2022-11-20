Восстановление энергосистемы Украины ведется круглосуточно, - Зеленский
Специалисты постоянно работают над стабилизацией энергетической инфраструктуры, получилось улучшить ситуацию в некоторых регионах
Об этом говорится в вечернем видеообращении Владимира Зеленского.
"Восстановление сетей и технических возможностей снабжения, разминирование линий электропередачи, ремонты – все продолжается круглосуточно", – утверждает президент.
Он отметил, что специалисты смогли улучшить ситуацию с электроэнергией в регионах, которые имели проблемы с энергетикой.
Известно, что стабилизационные отключения 20 ноября применяются в столице и еще в 15 областях Украины. Больше всего – на Виннитчине, Сумщине, Полтавщине, Хмельнитчине, Франковщине, Киевщине и в столице.
"Делаем все возможное и невозможное, чтобы вернуть нормальность жизни Одессе, Харькову и всем нашим городам и громадам. И я благодарю всех энергетиков, работников коммунальных служб, областных администраций – всех, кто работает ради украинцев", - отмечает Владимир Зеленский.
- Напомним, НАЭК "Укрэнерго" сообщила , что 21 ноября по всей Украине будут действовать плановые отключения. Специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить их. Планируется, чтобы отключения по графику длились не более 1-2 часов.
- Киевская ОВА опровергла фейк о продолжении экспорта украинской электроэнергии ЕС, это было остановлено 11 октября 2022 года по решению Министерства энергетики после первой атаки врага на энергосистему.
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