Восстановление энергосистемы: Швеция согласовала пакет помощи Украине

Об этом сообщили в шведском правительстве.

"Svenska kraftnät определили материалы, которые они могли бы передать в Украину, которые полезны для тамошнего энергоснабжения. Сейчас правительство решило, что материал можно передать", - говорится в сообщении.

Министр энергетики и промышленности Эбба Буш подчеркнула, что в прошлом шведское правительство уже предоставляло Киеву пакет поддержки, который должен укрепить противовоздушную оборону Украины для защиты от нападений в частности на энергообъекты, а поддержка Svenska kraftnät должна способствовать реконструкции поврежденной энергосистемы.

В правительстве отметили, что компания, прежде чем направить им запрос, выяснила, что имеет оборудование, которое может быть передано и может пригодиться в Украине. Компания обнаружила в своих запасах материалы, от которых можно отказаться, не навредив энергосистеме Швеции.

Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке пожертвованных материалов в Украину.

Напомним, 19 января правительство Швеции одобрило передачу Украине артиллерийской системы Archer, а также 50 боевых машин пехоты Type 90.

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