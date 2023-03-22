Восстановление экономики Украины обойдется в $411 млрд, - Всемирный банк
Восстановление украинской экономики после агрессии РФ обойдется в $411 млрд - это в 2,6 раза превышает ожидаемый ВВП Украины
Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, передает Reuters .
В сентябре прошлого года специалисты оценивали потребности в 349 млрд долларов, однако за это время сумма выросла. Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде высоко оценила устойчивость и решительность Украины в вопросах восстановления и реконструкции.
"Продолжение поддержки Украины – это инвестиции как в страну, так и в мировую экономику. Поддержка партнеров по развитию для государственных инвестиций должна быть дополнена значительными частными инвестициями, чтобы увеличить доступное финансирование для восстановления", – сказала она.
Для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году Украине понадобится $14 млрд – это значит, что украинская экономика потребует дополнительного финансирования в $11 млрд сверх того, что предусмотрено в бюджете.
Согласно расчетам Всемирного банка, 22% потребностей приходится на транспорт, 17% – на жилье, 11% – на энергетику и 7% сельское хозяйство. Наибольший рост потребностей отмечен в энергетике, пострадавшей от российских атак - ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года. При этом больше выросли потребности прифронтовых городов, таких как Донецк, Харьков, Луганск и Херсон.
- Ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что РФ как агрессор обязана выплатить Украине репарации.
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