Об этом говорится в исследовании Всемирного банка, передает Reuters .

В сентябре прошлого года специалисты оценивали потребности в 349 млрд долларов, однако за это время сумма выросла. Вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде высоко оценила устойчивость и решительность Украины в вопросах восстановления и реконструкции.

"Продолжение поддержки Украины – это инвестиции как в страну, так и в мировую экономику. Поддержка партнеров по развитию для государственных инвестиций должна быть дополнена значительными частными инвестициями, чтобы увеличить доступное финансирование для восстановления", – сказала она.

Для критических и приоритетных инвестиций в реконструкцию и восстановление в 2023 году Украине понадобится $14 млрд – это значит, что украинская экономика потребует дополнительного финансирования в $11 млрд сверх того, что предусмотрено в бюджете.

Согласно расчетам Всемирного банка, 22% потребностей приходится на транспорт, 17% – на жилье, 11% – на энергетику и 7% сельское хозяйство. Наибольший рост потребностей отмечен в энергетике, пострадавшей от российских атак - ущерб более чем в пять раз превысил уровень июня 2022 года. При этом больше выросли потребности прифронтовых городов, таких как Донецк, Харьков, Луганск и Херсон.