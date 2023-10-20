Восстановление экологии Украины после агрессии РФ: министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии прибыла в Киев
В пятницу, 20 октября, в Киев прибыла федеральный министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии Штеффи Лемке для обсуждения возобновления экологической сферы Украины
Об этом сообщило в соцсети Х посольство ФРГ в Украине.
"Министр окружающей среды Штеффи Лемке находится сегодня в Киеве для переговоров по восстановлению в сфере окружающей среды, в чем федеральное министерство предлагает поддержку. Захватническая российская война также разрушает природу и экологию, что остро и надолго угрожает основам жизнеобеспечения, например питьевой водой" в посольстве.
В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на международном форуме "United for Justice. United for Nature" заявил , что общий ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляет более 2 трлн гривен, или 55,6 млрд евро.
Глава Правительства добавил, что половина из этих убытков - из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. Загрязнение земель – более 980 млрд грн, водоемов – 60 млрд грн.
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2 октября в Риме прошла международная конференция 4 Networks Conference, посвященная экологической ситуации в Украине , влиянию войны на окружающую среду, сотрудничеству по защите экологии в рамках законодательства ЕС.
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