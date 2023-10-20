Восстановление экологии Украины после агрессии РФ: министр окружающей среды и ядерной безопасности Германии прибыла в Киев

Об этом сообщило в соцсети Х посольство ФРГ в Украине.

"Министр окружающей среды Штеффи Лемке находится сегодня в Киеве для переговоров по восстановлению в сфере окружающей среды, в чем федеральное министерство предлагает поддержку. Захватническая российская война также разрушает природу и экологию, что остро и надолго угрожает основам жизнеобеспечения, например питьевой водой" в посольстве.

В частности, Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления на международном форуме "United for Justice. United for Nature" заявил , что общий ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляет более 2 трлн гривен, или 55,6 млрд евро.

Глава Правительства добавил, что половина из этих убытков - из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. Загрязнение земель – более 980 млрд грн, водоемов – 60 млрд грн.