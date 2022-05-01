Восстановление Бучи: Итальянская организация "Cesvi" выделила первые 500 тысяч евро
Итальянская гуманитарная организация Cesvi выделила первые 500 тысяч евро на восстановление украинской Бучи
Об этом говорится в сообщении "Cesvi".
Известно, что первую часть помощи будет потрачено на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.
Фонд получает благотворительные взносы от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира. Сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет этих взносов.
- Напомним, глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба рассказал, что в Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Известно, что первой отремонтируют больницу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.54Продажа 33.68
- Актуальное
- Важное