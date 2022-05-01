Восстановление Бучи: Итальянская организация "Cesvi" выделила первые 500 тысяч евро

Об этом говорится в сообщении "Cesvi".



Известно, что первую часть помощи будет потрачено на восстановление разрушенной общественной и коммунальной инфраструктуры, восстановление жилья, переоборудование парков специальной техники: скорой помощи, пожарных и общественного транспорта.



Фонд получает благотворительные взносы от частных и государственных доноров, в частности от муниципалитета города Бергамо, где находится его штаб-квартира. Сумму пособия на восстановление города планируют увеличить за счет этих взносов.

Напомним, глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба рассказал, что в Ирпене начали восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Известно, что первой отремонтируют больницу.