Об этом он написал у себя в telegram.

В частности, он сосредоточился на нескольких направлениях.

Первое направление: Черниговская область, регион, шефство, над которым Франция уже взяла. Отмечается, что часть работы уже идет.

"В частности, Франция уже оказала нам помощь в восстановлении мостов. Но и для Французского государства, и для французских компаний есть на порядок больше возможностей и проектов, нуждающихся в реализации", - сказал он.

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Второе направление: благотворительная работа. В частности, Зеленский отметил, что 13 декабря Фонд Елены Зеленской будет представлена во Франции, все направления работы.

"Это образование, здравоохранение и гуманитарная помощь. По каждому из этих направлений могут проявить себя люди, общественные объединения и компании Франции", - сказал он.

Третье направление: экономика.

"Уже упомянутая мною Черниговская область и все остальные регионы нашей страны нуждаются в новой экономической основе жизни", - подчеркнул Зеленский.

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