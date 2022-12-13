Восстановление, благотворительность и экономика: Зеленский призвал Францию присоединяться к восстановлению Украины по трем направлениям
Президент Украины Владимир Зеленский во время украинско-французского форума по устойчивости и восстановлению Украины рассказал о потребностях страны
Об этом он написал у себя в telegram.
В частности, он сосредоточился на нескольких направлениях.
Первое направление: Черниговская область, регион, шефство, над которым Франция уже взяла. Отмечается, что часть работы уже идет.
"В частности, Франция уже оказала нам помощь в восстановлении мостов. Но и для Французского государства, и для французских компаний есть на порядок больше возможностей и проектов, нуждающихся в реализации", - сказал он.
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Второе направление: благотворительная работа. В частности, Зеленский отметил, что 13 декабря Фонд Елены Зеленской будет представлена во Франции, все направления работы.
"Это образование, здравоохранение и гуманитарная помощь. По каждому из этих направлений могут проявить себя люди, общественные объединения и компании Франции", - сказал он.
Третье направление: экономика.
"Уже упомянутая мною Черниговская область и все остальные регионы нашей страны нуждаются в новой экономической основе жизни", - подчеркнул Зеленский.
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