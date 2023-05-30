Об этом передает "Эхо Кавказа".

По его словам, решение Грузии одобрить прямое авиасообщение с РФ противоречит единодушному решению 27 стран ЕС об отказе от авиарейсов в и из страны-агрессорки, а также о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

"Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказывать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине", - подчеркнул Герчинский.

Читайте также: В Грузии охарактеризовали свои отношения с РФ как "стратегическую политику терпения"

Глава минэкономики страны заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС", а государство находится в "особо сложной ситуации".

"Грузия находится в особо сложной ситуации: у нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто. Думаю, что для большинства послов это понятно и логично" , – заметил грузинский министр.