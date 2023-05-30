Восстановление авиасообщения с Россией: 27 стран ЕС объявили демарш Грузии
Посол Европейского Союза в Грузии Павел Герчинский передал главе министерства экономики страны Левану Давиташвили официальный демарш от имени 27 государств Европейского Союза за возобновление авиасообщения с Россией
Об этом передает "Эхо Кавказа".
По его словам, решение Грузии одобрить прямое авиасообщение с РФ противоречит единодушному решению 27 стран ЕС об отказе от авиарейсов в и из страны-агрессорки, а также о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.
"Мы также выразили обеспокоенность тем, что это решение противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказывать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине", - подчеркнул Герчинский.
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Глава минэкономики страны заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС", а государство находится в "особо сложной ситуации".
"Грузия находится в особо сложной ситуации: у нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто. Думаю, что для большинства послов это понятно и логично" , – заметил грузинский министр.
- 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании "Азимут" совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways. Впоследствии разрешение было предоставлено еще одной авиакомпании из РФ – Red Wings.
- 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, которая начала осуществлять прямые рейсы в Москву. Авиакомпания, в свою очередь, объявила Зурабишвили персоной нон решетки на своих самолетах.
- 25 мая появилась информация, что грузинская авиакомпания Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу.
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