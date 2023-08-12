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Восстановлена историческая справедливость: на Змеином установили украинский пограничный знак

12 августа, 2023 суббота
21:10
Война с Россией

Пограничники при поддержке военнослужащих Главного управления разведки в субботу, 12 августа, установили украинский пограничный знак на острове Змеиный

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Сегодня, 12 августа 2023 года, военнослужащими измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины восстановлена историческая справедливость: установлен пограничный знак на острове Змеиный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне уничтожили прежний знак после начала полномасштабного вторжения.

"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", - добавил военный.

Что известно о деоккупации острова Змеиный

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами с самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиный в Черном море.

7 июля того же года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.

Видео
Украина
остров Змеиный
ГУР
деоккупация Украины
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