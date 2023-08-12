Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"Сегодня, 12 августа 2023 года, военнослужащими измаильского пограничного отряда при полной поддержке военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины восстановлена историческая справедливость: установлен пограничный знак на острове Змеиный", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне уничтожили прежний знак после начала полномасштабного вторжения.

"Следующий пограничный знак будет установлен в нашем украинском Крыму после его освобождения Силами обороны Украины", - добавил военный.

Что известно о деоккупации острова Змеиный

Атаки РФ на украинский остров Змеиный начались 24 февраля 2022 года с ракетных обстрелов украинского пограничного гарнизона и последующего его захвата. В конце дня связь с пограничным отрядом была потеряна. Однако, оставалась их героическая фраза, ставшая крылатым выражением, на требование сдаться военные ответили: "Русский боевой корабль, иди на х*й!"

26 февраля ГПСУ выразила надежду, что героические защитники острова живы. 28 февраля – стало известно, что украинские воины в плену.

Ключевым для освобождения острова стало затопление 13 апреля 2022 года флагмана Черноморского флота ВМС РФ крейсера "Москва" ударом двух противокорабельных ракет нового украинского мобильного берегового комплекса РК-360МЦ "Нептун".

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

30 июня 2022 года российский гарнизон был спешно эвакуирован. Министерство обороны России заявило, что россияне сделали это как "жест доброй воли". В британской разведке пришли к выводу, что россияне ушли с острова Змеиный из-за изоляции военного гарнизона и его уязвимости к украинским ударам. 1 июля рашисты обстреляли Змеиный фосфорными бомбами с самолетов Су-30 ВКС ВС РФ.

3 июля вражеские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два удара по острову Змеиный в Черном море.

7 июля того же года украинские военные вернули флаг Украины на остров Змеиный, несколько месяцев находившийся под контролем российских войск, и зачистили остров, обнаружив 30 единиц техники оккупантов.

В марте 2023 года состоялась премьера фильма по документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" - битва за Змеиный.