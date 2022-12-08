"Восстановить 100% энергосистемы сейчас невозможно": Зеленский рассказал, где в Украине больше всего отключений электричества
Несмотря на постоянные ремонты, проводимые энергетиками, сейчас восстановить энергетическую систему Украины на 100% невозможно, поэтому в большинстве населенных пунктов Украины действуют графики отключений электроэнергии.
Об этом шла речь на совещании по стабилизации энергосистемы и защите электростанций, – сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 декабря.
"Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти ежедневно добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", – сказал он.
По словам Зеленского, больше всего отключений электроэнергии на вечер 7 декабря было в Киеве и Киевской области, Львовской, Житомирской области, Хмельнитчине, Полтавщине, Винницкой и Закарпатье.
- 5 декабря Россия в очередной раз массированно обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры.
- Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире Эспрессо сообщил , что больше всего пострадали после последнего ракетного обстрела энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской области.
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