Восстановили железнодорожное сообщение. В Ирпень прибыла первая электричка

Об этом пишет в телеграмме городской голова Ирпеня Александр Маркушин .

Мэр поблагодарил Укрзализныцу, Мининфраструктуру и Офис президента за содействие в восстановлении железнодорожного моста.



"Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые через несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзализныци, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста", – пишет Александр.

14 апреля сообщалось об ограничении проезда минимум на 3 дня по дороге М-06 Киев – Чоп.

18 апреля в Киевской области возобновили движение между столицей и Житомиром, открыли временный мост-переправу через реку Ирпень.

29 апреля в районе Гостомеля на трассе М-07, обеспечивающей сообщение между Киевом, Гостомелем и Бучей, через реку Ирпень открыли временную переправу.

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