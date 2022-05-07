Восстановили железнодорожное сообщение. В Ирпень прибыла первая электричка
Сегодня, 7 мая, возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом, на вокзал уже прибыла первая электричка
Об этом пишет в телеграмме городской голова Ирпеня Александр Маркушин .
Мэр поблагодарил Укрзализныцу, Мининфраструктуру и Офис президента за содействие в восстановлении железнодорожного моста.
"Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые через несколько недель на ирпинский железнодорожный вокзал прибыла электричка. Спасибо руководству и коллективу Укрзализныци, Министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову, руководителю Офиса Президента и нашему Президенту за содействие в быстром восстановлении нашего легендарного моста", – пишет Александр.
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