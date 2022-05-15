Восстанавливал железнодорожное сообщение между ОРДО и РФ: чиновнику Укрзализныци сообщили о подозрении
В госизмене подозревают чиновника Укрзализныци, который восстанавливал железнодорожное сообщение между ОРДО и РФ для переброски оккупантов в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
В марте 2022 года в Донецкой области начальник станции Южнодонбасская перешел на сторону оккупантов и занял такую же должность в "министерстве транспорта ДНР".
"Находясь на этом посту, подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.
Такие действия направлены на переброску российских оккупантов и техники для войны против Украины.
Чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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