Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

В марте 2022 года в Донецкой области начальник станции Южнодонбасская перешел на сторону оккупантов и занял такую же должность в "министерстве транспорта ДНР".

"Находясь на этом посту, подозреваемый активно помогает врагу в проведении подрывной деятельности против Украины. Он лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ", - подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Такие действия направлены на переброску российских оккупантов и техники для войны против Украины.

Чиновнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Подозрение заочно объявили двум российским командирам, которые приказывали обстреливать из артиллерии Харьковщину с территории РФ.

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