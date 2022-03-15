Воссоедините "Еву Браун" с "фюрером". Активисты в Швейцарии создали петицию о депортации любовницы Путина

Активисты создали петицию под названием "Швейцария, зачем вы приютили пособников путинского режима??!" на сайте change.org, информирует Еспресо.TV

В нем указано, что граждане России, Украины и Беларуси обращаются к властям Швейцарии с просьбой по поводу Кабаевой. Бывшую гимнастку в петиции называют "Евой Браун" (любовница Гитлера), а Путина – "Фюрером".

"Широкому кругу общественности стало известно, что зловещая фигура российской политической и медийной сферы, бывшая профессиональная спортсменка Алина Кабаева, являющаяся личной любимицей безумного диктатора и военного преступника Путина, устроившего в эти дни нападение на Украину, избегает последствий введенных против России санкций", – указали активисты.

Авторы петиции отметили, что Швейцария впервые в современной истории нарушила свой нейтралитет и присоединилась к санкциям против Путина. Однако его любовница дальше скрывается в этой стране.

"Хотим напомнить, что Алина Кабаева не просто обычная женщина, запятнанная связью с российским диктатором, но и преступница против человечества.... Алина Кабаева поддерживает эту войну, описывая ее не как агрессивную войну, противоречащую международному праву, а как "спецоперацию", – добавили в петиции.

Активисты просят правительство Швейцарии обратить внимание на пребывание Кабаевой в этой стране. Авторы петиции настаивают на том, что любовнице Путина нельзя разрешать жить за пределами РФ.

"Просим быть принципиальными в случае сегодняшнего преступления против человечности всех бенефициаров путинского режима! Пожалуйста, воссоедините "Еву Браун" с ее "Фюрером!"", - подытожили активисты.

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