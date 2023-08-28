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Воспроизведение воспоминаний: у Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"

28 августа, 2023 понедельник
00:17
Культура У Оксаны Цюпы проходит выставка текстильных скульптур "Поворот на Ирпень"

В киевском Центре современного искусства "Белый мир" проходит выставка "Поворот на Ирпень" украинской художницы Оксаны Цюпы. Художница представляет авторских кукол, отражающих людей, переживших оккупацию

Об этом рассказала корреспондентка Еспресо Екатерина Галко.

"Поворот на Ирпень" – выставка текстильных скульптур, на которой представлены авторские куклы. Каждая из них представляет собой архетип человека, пережившего оккупацию, или решившего не покидать свой дом.

Художница Оксана Цюпа думала, что после пережитого больше не сможет творить, однако 29 апреля, по возвращению в Ирпень, женщину поразили горожане и она решила начать работу над выставкой.

На выставке представлено 13 текстильных скульптур. Сначала планировалось 16, однако моральных сил в художнице не хватило. Фигуры, которые начинают и завершают проект, – это реальные люди. Обоих уже нет в живых, поэтому они черно-белые.

Последняя кукла – мать Оксаны, для ее создания художница использовала элементы реального наряда женщины. Она же является частью установки "Выход" - на фоне полотна с изображением разбитого Романовского моста, который был кратчайшим из города.

Все остальные куклы – это собранные прообразы, знакомые каждому человеку. Впечатляют детали: золотые зубы, чайник, мешки с сахаром, пакеты с нажитым добром, домашние любимцы. Вместе с графическими полотнами разбитых домов на фоне – складывается четкое понимание, что ты находишься в одном из микрорайонов почти оккупированного Ирпеня. В этом и была задумка автора.

Выставка продлится до 30 августа в Центре современного искусства "Белый мир".

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Украина
Война с Россией
оккупированные территории
Ирпень
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