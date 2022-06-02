Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспрессо".



"Я уверена, что украинская версия довольно непроста со своими нюансами. По сравнению с версией, которую мы видим на Западе. Считаю, что украинцам следует понимать - Зеленский отлично справился с улучшением имиджа Украины, представляя аргументы в ее пользу в текущем обсуждении в столицах стран" Запада. У него было понимание, что он не просто просит военной поддержки.Он восстанавливает восприятие Украины как сильной и независимой страны. Ему это удалось. Еще год назад, пишу о жизни в Украине, я бы никогда не поверила, что украинские флаги будут развеваться не только в Польше, а в Лондоне, Вашингтоне, везде. Что люди выйдут на поддержку Украины. Это действительно невероятно. С такой точки зрения он отлично справляется со своими обязанностями", - отметила Энн Эпплбом.



Таким образом, писательница ответила на вопрос: - Наша демократия еще хрупкая. Нам необходима поддержка, чтобы изменить экономику. Нам говорят, что у нас проблемы с коррупцией. Но это ведь не единственная проблема в Украине?



"Надеюсь, что война ответит на вопрос: Какую экономику Украина хочет иметь? Для Украины было бы глупо надеяться, что основная часть прибыли и дальше будет поступать от транзита газа через российские газопроводы. Такой сегмент экономики исчерпал себя. Его необходимо существенно изменить. Это должна быть конкурентная экономика. Справедлива относительно малого бизнеса и обычных людей. Чтобы люди имели возможность создавать собственное дело. Стремились изменить себя и общество как можно скорее", - убеждена Энн Эпплбом.

Также писательница добавила, что именно сейчас правильно начинать говорить о том, какими будут сценарии восстановления украинской экономики после войны.

"Одним из главных промахов Украины за последние 30 лет было невосприятие экономических реформ в рамках вопроса безопасности. Мощнейшая и влиятельная экономика могла быть одним из факторов укрепления Украины. Ее трудно было бы завоевать. Восприятие Украины как слабого и коррумпированного государства подтолкнуло Путина к вторжению. Он предсказывал легкую победу, такую Украину видели и западные страны, поэтому они отказывались помогать Украине в военном плане еще до войны. на пользу всем", - подчеркнула Энн Эпплбом.

Война открыла для Украины окно возможностей, в том числе по инвестициям в нашу экономику

Государственный бюджет с начала полномасштабного вторжения России получил от международных партнеров $6 млрд, при том что Министерство финансов оценивает ежемесячную потребность в финансировании в $5 млрд.

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