"Воспринимается как попытка устранения политических конкурентов, прикрываясь войной": ведущий единого телемарафона Карпьяк об отключении Эспрессо, Прямого и 5 канала
Ведущий программы "Свобода Слова" на канале ICTV и единственного национального телемарафона Вадим Карпяк заявил, что отключение телеканалов Эспрессо, Прямой и 5 канал из эфира должно быть объяснено обществу
Об этом Карпьяк написал в Facebook.
"Коллеги из телеканалов Прямой, 5-й и Эспрессо сообщают, что их вещание выключили из эфира. Остались только спутниковая и онлайн трансляции. Да, в условиях военного положения законодательство предусматривает регулирование властями деятельности СМИ. Но такое решение должно быть не просто обосновано, но и объяснено", - написал Карпяк.
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Журналист подчеркнул, что в противном случае отключение телеканалов будет восприниматься как использование войны для устранения политических конкурентов.
"Должен быть продемонстрирован документ, в котором зафиксированы кто и на основании чего выключил каналы из эфирной трансляции. Иначе это воспринимается не как военная цензура, а как попытка устранения политических конкурентов, прикрываясь войной", - написал Карпяк.
В комментариях к своему сообщению Карпяк также отметил, что не знает причин недопуска указанных телеканалов в единый национальный телемарафон.
- Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", Прямой и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.
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