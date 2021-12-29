"Воспевание российской армии": в Украину не разрешили ввезти пять детских книг с признаками пропаганды РФ

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к таковой, которая не разрешена к распространению на территории Украины", - говорится в сообщении.

Детские книги издательства "Издательский дом "Проф-Пресс", а именно "Высокие технологии: Из фантастики в реальность", "Современные профессии" и "Знаменитые животные", имеют изображение силовиков, военных и военной техники в Российской Федерации.

Кроме того, в книге с названием "365 сказок и стихов на каждый день" есть стихотворение, которое воспевает русскую армию, называя ее "защищающим и спасающим человечество".

Еще в одной книге "Удивительные факты" есть раздел, посвященный "великой императрице" Екатерине II. Автор пишет в тексте, что заслуги императрицы - увеличение русской армии, развязывание войн и захват чужих территорий. Благодаря этому, по мнению писательницы, Россия стала "могущественнейшим государством в мире".

"Эксперты признали, что указанные выше издания содержат пропаганду государства-агрессора, а также его имперских геополитических доктрин, а следовательно, нарушают статьи 28, 28 (1) Закона Украины "Об издательском деле". Экспертный совет принял решение отнести эти издания к такой издательской продукции , что не разрешено к распространению на территории Украины", - говорится в сообщении.



В пресс-службе также приводят статистику Госкомтелерадио, согласно которой в течение 2021 выдали 6442 разрешения на ввоз издательской продукции в Украину, а также 754 отказа, в частности:

предоставлено 73 отказа в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 367 500 экземпляров пропагандистских изданий;

681 отказ предоставлен вследствие представления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений;

аннулировано 2226 разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.