Последняя капля для меня. Большинство опрошенных в "Дії" за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Бессмертный совок держится крепко. Ибо этот "праздник" не о борьбе за права женщин, а о приветствиях-цветах-подарках, причем приветствиях, потому что родилась женщиной, о взглядах никто не спрашивает.

Но это не единственный атавизм совка. В школах, несмотря ни на что, остались линейки, хотя называют их иначе. А на Новый год все массово жрут типа оливье (на самом деле русский салат) из типа шампанским (потому что оно просто игристое).

Единственный марафон упорно напоминает мне телевизор моего детства с двумя кнопками ЦТ (центральное телевидение) и УТ (укр тв)

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Но за последний год флешбеков у совок стало еще больше. Единственный марафон упорно напоминает мне телевизор моего детства с двумя кнопками ЦТ (центральное телевидение) и УТ (укр тв). Ограничение выезда для депутатов всех уровней — железный занавес советских времен, пусть даже смягченную версию. А теперь еще и хотят за границей приставлять к депутатам службистов, точно как при совке.

С советских времен у меня осталась стойкая аллергия на любые ограничения, как и советские праздники и подходы. Но общество упорно держится и даже возвращается к этому яду. Даже война не смогла этого одолеть. И я уже не верю, что когда-то совок исчезнет. Может быть, не при моей жизни.

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Об авторе. Наталья Фицыч, журналистка

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