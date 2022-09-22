Восьмерых граждан из Донбасса подозревают в добровольном сотрудничестве с оккупантами, среди них - экс-полицейские
Пятерых экс-полицейских и трех бывших работников сервисных центров и экспертных учреждений подозревают в коллаборационизме
Об этом информирует Офис генпрокурора .
По данным следствия, пятеро бывших работников полиции в мае 2022-го заняли должности в так называемом "Краснолиманском городском отделе МВД ДНР". Они до сих пор обеспечивают деятельность незаконного правоохранительного органа, патрулируют улицы и принимают заявления от граждан.
Также в сотрудничестве с оккупантами подозревается администратор сервисного центра МВД, старший судебный эксперт и специалист сектора статистической работы ГУНП в Донецкой области. Они заняли должности в "Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе №2 по обслуживанию г. Мариуполя, Володарского и Первомайского районов". Колобранты и сейчас продолжают выдавать фейковые свидетельства о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений образцов так называемой "ДНР".
В настоящее время всем восьми объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
- Ранее о подозрении сообщили киевскому блоггеру , снимавшему провокативные видео, касающиеся украинских защитников.
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