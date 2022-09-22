Об этом информирует Офис генпрокурора .

По данным следствия, пятеро бывших работников полиции в мае 2022-го заняли должности в так называемом "Краснолиманском городском отделе МВД ДНР". Они до сих пор обеспечивают деятельность незаконного правоохранительного органа, патрулируют улицы и принимают заявления от граждан.

Также в сотрудничестве с оккупантами подозревается администратор сервисного центра МВД, старший судебный эксперт и специалист сектора статистической работы ГУНП в Донецкой области. Они заняли должности в "Межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе №2 по обслуживанию г. Мариуполя, Володарского и Первомайского районов". Колобранты и сейчас продолжают выдавать фейковые свидетельства о регистрации транспортных средств и водительских удостоверений образцов так называемой "ДНР".

В настоящее время всем восьми объявлено подозрение по ч. 7 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Ранее о подозрении сообщили киевскому блоггеру , снимавшему провокативные видео, касающиеся украинских защитников.