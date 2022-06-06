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Воскресный ракетный удар по Киеву был сигналом РФ для США, - посол Эстонии в Украине

6 июня, 2022 понедельник
11:18
Мир

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск назвал ракетный удар, нанесенный РФ 5 июня по Киеву, сигналом кремля для США

Об этом сообщает ERR .

"С одной стороны, Россия, несомненно, хочет помешать поступлению с Запада военной помощи, а с другой это можно рассматривать как сигнал в адрес США. Через два года в Киев наконец-то был назначен американский посол, 1 июня состоялось вручение верительных грамот президенту Зеленскому", – сказал Кууск.

По его мнению, сейчас он не видит угрозу повторной попытки захвата Киева.

"Сначала следовало бы захватить Северодонецк и оттуда двигаться дальше. Они и с этим не справились, были отбиты от Харькова. Наступления на Киев я сейчас не вижу", – сказал Кууск.

Наконец он выразил убеждение, что война закончится победой Украины.

"Война закончится победой Украины. Насколько быстро это произойдет, полностью зависит от того, как быстро Запад поставит Украине то оружие, которое она просит", - убежден Кууск.

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Россия
Эстония
война с Россией
США
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