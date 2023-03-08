"Воскресенье я посвящаю молитве и походу в церковь", - Усик рассказал о своем графике жизни

Об этом сообщает The Overlap

"Первая тренировка - в пять утра. Это в основном кардиотренировка. 12:00 - вторая тренировка. Если это бассейн, то проплываю по меньшей мере два километра. Основная тренировка - шесть вечера. В понедельник, среду и пятницу - спарринги, в субботу - кросс 10-20 километров", - рассказал Усик.

Воскресенье боксер посвящает отдыху и развитию.

"Воскресенье - это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, учу английский или записываю какие-то мысли в дневник, создаю стихи", - сказал Александр Усик.