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"Восхищаюсь устойчивостью украинцев": Бренсон поделился впечатлениями после визита в Украину

30 июня, 2022 четверг
02:08
Общество На фото Ричард Брэнсон

Британский миллиардер, основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон написал статью, посвященную своему визиту в Украину.

Колонку опубликовали на сайте компании Virgin.

Бренсон рассказал, что прибыл в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. Он также встречался с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и представителями бизнеса.

"Моей главной целью поездки в Киев было встретиться и выслушать украинцев, понять их страхи и опасения, а также узнать, что бизнес в партнерстве с гражданским обществом и правительствами может оказать более эффективную поддержку Украины", - написал он.

Миллиардер сказал, что хорошо запомнил Киев во время визитов в 2014 и 2015 годах.

"Это прекрасная столица, с потрясающим историческим городским пейзажем, построенным на берегу величественного Днепра. Но шрамы войны неизбежны в этом большом городе, особенно в сожженных снарядах жилых домов, пострадавших от невыборных авиаударов и ракетных обстрелов России", - отметил Бренсон.

Он рассказал, что посетил кафе и общался с жителями столицы на улицах города.

"В то время, как миллионы людей уехали из Украины, чтобы искать мир и убежище в соседних странах, многие оставшиеся молодые и старые находятся на улицах, пока не наступит комендантский час. Я не имею ничего, кроме захвата устойчивостью и духом украинцев, зная, что многие потеряли близких, друзей и соседей из-за этой неспровоцированной российской агрессией", - подчеркнул бизнесмен.

Он также посетил места российских военных преступлений и уничтожен аэропорт в Гостомеле.

"Мне дали возможность сказать несколько слов, и я хотел передать то, что, я думаю, многие из нас чувствуют на Западе: ежедневно украинцы борются и умирают за весь свободный мир. Меньше всего, что может сделать остальной мир, — это предоставить нашу непреклонную и безоговорочную поддержку, пока последний российский солдат не покинет территорию Украины", - добавил он.

Бренсон также сказал, что верит в победу Украины и пообещал сообщить о планах и деталях впоследствии.

  • В январе 2014 года Ричард Бренсон выразил свою поддержку украинцам. Тогда миллиардер надел футболку с принтом Ильи Стронговского по мотивам фото с игрой на пианино перед границей ВВшников возле администрации президента и призывал к миру.
  • В июле 2021 года Бренсон совершил первый космический туристический полет и успешно вернулся на Землю.
  • В марте 2022 года миллиардер заявил , что Россия должна почувствовать всю силу экономической и социальной изоляции.
  • 29 июня 2022 года Ричард Бренсон прибыл в Украину и побывал в Гостомеле Киевской области.
  • Давид Арахамия обсудил с миллиардером проект строительства нового самолета "Мрия", а также перспективы сотрудничества в космической сфере.
  • Президент Украины встретился в Киеве с основателем компании Virgin Galactic. По словам Зеленского, он пообщался с Брэнсоном о сохранении внимания мира к войне в Украине, а также о перспективах сотрудничества в послевоенном восстановлении.

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