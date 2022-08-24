"Восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев": посол Британии Симмонс поздравила украинцев с Днем Независимости
Посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости
Видео с поздравлениями опубликовало в твиттере посольство Великобритании в Украине.
"Я восхищаюсь стойкостью и смелостью украинцев. Даже при таких ужасных обстоятельствах они сохраняют чувство юмора и ежедневно рождают новые символы своего сопротивления. Но самое важное — понимание, что защищая свою независимость, Украина защищает главные ценности свободного мира — свободу и демократию. Именно поэтому мир объединился ради Украины, и мы будем с вами столько, сколько это нужно, чтобы День Независимости стал днем вашей окончательной победы. С Днем Независимости. Слава Украине!" – сказала Меллинда Симмонс.
Также она поделилась, что смогла собственными глазами увидеть кровавый след, который оставляли за собой российские войска на территориях, которые были в оккупации. Напомнила посол и о том, что Великобритания оказывает Украине мощную поддержку как оружием, так и санкциями.
В конце видео Меллинда Симмонс в честь праздника составила букет из подсолнечников и хлопка.
- Также с Днем Независимости Украину поздравил Борис Джонсон.
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