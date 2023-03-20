Восемь танков Leopard 2 от Норвегии прибыли в Украину

Об этом информирует пресс-служба вооруженных сил Норвегии .

"Недавно Норвегия подготовила и перевезла украинцам танки. Восемь норвежских танков достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России", - пишет ведомство.

В настоящее время восемь танков работают в Украине, а подготовка личного состава проходит в Польше.

Кроме подаренной техники, передали и вспомогательные машины. Норвегия также дает целевые средства на боеприпасы и запчасти.

"Сейчас мы считаем абсолютно правильным поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не добилась успеха в своей агрессии против Украины", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Напомним, 25 января стало известно, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам передавать украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов. 26 января было объявлено, что Норвегия будет способствовать международному пожертвованию танков Украине.

14 февраля было решено, что Норвегия пожертвует восемь танков Leopard 2 и четыре машины поддержки.