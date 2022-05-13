Восемь свежих фильмов: Во Львове и Киеве состоится кинофестиваль "Новая украинская волна"

О программе фестиваля и билетах идет речь на сайте фестиваля.

С 19 по 22 и с 26 по 29 мая в кинотеатрах "Планета кино" можно будет посмотреть украинские ленты. Киносеансы будут начинаться в 18.00.

Фестиваль состоит из двух секций фильмов, снятых после 2014 года. Одна секция "Кино наших дней" – о социальном кино. Другая – "Люди войны" – посвящена войне России против Украины.



В рамках каждой секции будет проходить показ 4 фильмов. В первой секции покажут социальную драму "Племя" (2014), лирическую комедию "Мои мысли тихие" (2020), социальную комедию "Герой моего времени" (2018) и подростковую драму "Стоп-Земля" (2021).



В программе второй будут четыре драмы: "Черкассы" (2019), "Домой" (2019), "Плохие дороги" (2020) и "Атлантида" (2019).

Цель фестиваля – показать, что "новая украинская волна" является уникальным явлением в украинской культуре, формирует современный кинематограф, работает с уникальными темами и пытается осмысливать важные социальные события и явления.

"Во время войны кинотеатры находятся в очень тяжелой ситуации, прежде всего из-за постоянных воздушных тревог, из-за которых мы прерываем показ фильма и эвакуируем наших гостей. Возможно, война не лучшее время для ивентов, однако мы верим, что культура - это один из столбов, на которые опирается наша национальная идентичность, потому, что больше культурных событий, тем сильнее мы становимся! Именно поэтому мы решили организовать кинофестиваль, чтобы привлечь внимание к лучшим картинам новой волны", - комментирует маркетинг-директор "Планеты кино" Анатолий Козловский.

После показа каждого фильма будет проходить обсуждение фильма в формате онлайн-подкаста. Модераторами встреч являются соучредители Gogol.Media и подкаста о литературе "Усы Гоголя" Вадим Кириленко и Никита Рыбаков, а также кинокритики Игорь Кромф и Станислав Тарасенко.



Гостями подкаста станут режиссеры Мирослав Слабошпицкий ("Племя"), Антонио Лукич ("Мои мысли тихие"), Валентин Васянович ("Атлантида"), Нарим Алиев ("Домой"), а также актеры и актрисы Мария Федорченко ("Стоп -Земля"), Дмитрий Сова, Евгений Лемах ("Черкассы").

Напомним, фильм Олега Сенцова "Носорог " выйдет на Netflix 23 мая. Он станет первым украинским игровым фильмом, который будет показан на Netflix, до этого платформа купила документальный фильм "Домашние игры" украинского режиссера Алисы Коваленко.

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