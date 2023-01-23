Восемь стран присоединились к санкциям ЕС из-за агрессии РФ в Украине

Об этом в понедельник, 23 января, объявил Совет Евросоюза.

"Страны-кандидаты на членство Северная Македония, Черногория, Албания, Украина и Босния и Герцеговина, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли и члены Европейской экономической зоны Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединяются к решению Совета", - говорится в сообщении.

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В частности, это решение Европейский Союз принял во внимание, отметив, что "приветствует его".

18 января Шмыгаль призвал МАГАТЭ наложить санкции на Росатом и предостерег, что $200 млрд от зарубежных заказов компания направит на войну.

20 января Кулеба призвал Норвегию поддержать санкции против ракетной программы РФ и присоединиться к международной танковой коалиции.

Как ранее писали Reuters, страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России, который, как планируется, вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

22 января в рамках санкций против России за вторжение в Украину Финляндия заморозила €187 млн российских активов , это: "разнообразное имущество, имеющее ценность".

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