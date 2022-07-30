Восемь САУ Krab готовы к отправке из Польши в Украину, - польские СМИ
Восемь польских гаубиц Krab готовы к передаче украинской стороне
Об этом сообщает Polskie Radio24.
Отмечается, что оборудование ожидает завершения последних формальностей и будет транспортировано в Украину.
Сейчас в Польше завершается очередная учеба для солдат украинской армии, которые будут управлять гаубицами.
Отмечается, что эти гаубицы – это не безвозмездная помощь, а контракт стоимостью более трех миллиардов злотых, который предусматривает производство компанией Huta Stalowa Wola для украинской артиллерии около 60 Krab и дополнительных машин. Такой договор был подписан между Украиной и Польшей в Киеве в начале июня.
Добавим, что 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.
- Напомним, компания "Baykar" бесплатно передаст Польше "байрактар" для Украины.
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